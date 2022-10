Chi Ruzzola in Forza Italia

Dicono che… di qui alle prossime elezioni regionali in Piemonte si assisterà a probabili cambi di casacca. Mentre più d'uno corteggia i nuovi vincitori, Fratelli d’Italia, altri iniziano a guardare con attenzione verso il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Rumors di Palazzo Lascaris descrivono particolarmente inquieto il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, preoccupato dalla concorrenza che potrebbe ritrovarsi in casa se, come sembra ormai certo, il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli confermerà le sue ambizioni di entrare nel prossimo Consiglio regionale. I due infatti pescano non solo sullo stesso territorio ma anche nello stesso bacino elettorale, quello della deputata Daniela Ruffino, ex berlusconiana rieletta con Azione, della quale entrambi sono stati in passato sostenitori.