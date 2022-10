A Torino l'assemblea annuale del Forum Sicurezza Urbana

Torino torna nel Comitato esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e ne ospiterà l'assemblea annuale nel 2023. Il capoluogo piemontese succede così a Firenze, dove si è tenuto il passaggio di testimone fra le due città in occasione della tavola rotonda 'Giovani e Città. Protagonismo e cittadinanza attiva per prevenire il disagio". "È stata una giornata importante - afferma l'assessora comunale alle Politiche per la Sicurezza, Gianna Pentenero - perché ha sottolineato il bisogno di una trasversalità nelle nostre politiche, così come occorre porre attenzione alla prevenzione e non inseguire sempre l'emergenza. Oggi - spiega - la polizia municipale di Torino dispone di strumenti e di un Reparto Specialistico di Investigazioni Tecnologiche che ci consentono di aggregare dati e approfondire i fenomeni, localizzarli precisamente sul territorio e temporalmente. E lo stesso discorso vale per tutti gli interventi del Nucleo di Polizia di prossimità dei nostri vigili. Tutto questo lavoro, appunto - conclude -, pensiamo possa aiutarci anche a ottimizzare le risorse per gli interventi e rendere più efficaci i controlli e co-progettare la prevenzione".