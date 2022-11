Fondazione Cavour di Santena: 94mila euro dalla Regione

In arrivo dalla Regione Piemonte 94.000 euro a sostegno delle attività culturali della Fondazione Cavour di Santena (Torino). Sono stati deliberati nei giorni scorsi sui fondi previsti dalla legge regionale 11 del 2018, che finanzia i progetti degli enti partecipati o controllati dalla Regione del settore valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco. Il contributo sarà erogato in due tranche di 47mila euro ciascuna sul bilancio regionale 2022 e 2023. In questa misura di sostegno, la Fondazione Cavour si accompagna ad altre realtà di eccellenza del patrimonio culturale piemontese, quali la Reggia di Venaria, la Fondazione Torino Musei e il Museo Nazionale del Cinema. Ne dà notizia il consigliere regionale Davide Nicco, che annuncia anche che a metà novembre sarà in visita ai luoghi cavouriani di Santena con la Commissione cultura di Palazzo Lascaris da lui presieduta. "Il contributo regionale di 94.000 euro - spiega Nicco - rassicura la Fondazione sulla sostenibilità economica, nell'immediato e nel futuro, dei progetti già avviati per rendere questo luogo di storia e di memoria un protagonista sempre più vivace e prestigioso nell'offerta turistico-culturale del Piemonte. La somma andrà infatti a coprire quasi per intero il costo di euro 97.833,00 preventivato per le attività del 2022, e inserisce in una programmazione triennale 2022-24 di ampio respiro i bei programmi già in corso di elaborazione. La data del sopralluogo al momento non è ancora stata calendarizzata; dovrà essere naturalmente concordata con i colleghi capigruppo in Commissione, ma ragionevolmente potrebbe tenersi già nella settimana dal 14 al 20 novembre prossimi".