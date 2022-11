Casa: sgombero case Atc; Marrone, l'aria sta cambiando

"Lo sgombero effettuato questa mattina presso le case popolari di Via Sospello è un'azione che chiedevamo da tempo. Finalmente con il governo Meloni l'aria sta cambiando anche in una città come Torino, dove per anni l'immobilismo della giunta comunale ha consentito agli abusivi di prosperare". Lo sostiene in una nota l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, firmatario del protocollo sugli sgomberi sottoscritto in Prefettura che indica il termine massimo di un mese per liberare gli alloggi dagli abusivi, in riferimento all'operazione di polizia in corso nelle palazzine di corso Grosseto. "Ora ci auguriamo che gli sgomberi possano avvenire anche in tutti gli altri complessi Atc che si trovano in una situazione simile. Bisogna scegliere se stare dalla parte della legalità o se continuare a fingere di non vedere un problema che colpisce innanzitutto le fasce più fragili della nostra società, che sono stufe di questi soprusi e cominciano a reagire, subendo in aggiunta violenze e aggressioni", conclude Marrone.