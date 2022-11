Foibe: assessore Marrone, mai più negazionismo nelle scuole

Al Circolo dei Lettori di Torino è ricominciato il progetto "Identità oltre confine", sostenuto dall'assessorato all'Emigrazione della Regione Piemonte e dedicato all'esodo istriano e dalmata. Come primo appuntamento gli studenti dei licei Cavour e Baldessano-Roccati hanno incontrato Giuseppe Parlato, professore ordinario dell'Università degli Studi internazionali di Roma e autore delle nuove linee guida per la didattica della frontiera adriatica, adottate dal Ministero a settembre, insieme a Davide Rossi, professore ordinario dell'Università di Trieste e vicepresidente di FederEsuli. "Parte proprio da Torino la divulgazione delle linee guida ministeriali che fermeranno il negazionismo sulle foibe - commenta l'assessore regionale all'emigrazione Maurizio Marrone - un documento ufficiale del Governo destinato ai docenti in cui leggiamo parole chiare sulla persecuzione subita dagli italiani giuliano-dalmati, sulle dinamiche che li hanno costretti all'esodo, sui numeri delle vittime, sulla paternità politica delle stragi, ma soprattutto sul silenzio imposto per decenni alle vicende del confine orientale".