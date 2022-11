Le mosse di Viotti

Dicono che… in molti stiano osservando con un misto di curiosità e sospetto l’attivismo di Daniele Viotti in vista del congresso Pd. L’ex parlamentare europeo, che può ancora contare su un discreto consenso nel partito e fuori, da giorni contatta e incontra dirigenti ed eletti per “sondare il terreno” e “fiutare l’aria” assicurano i suoi. Nessuna ambizione di candidatura? Chissà. Intanto per domenica prossima ha organizzato un altro caminetto piuttosto ristretto a cui sono stati invitati, tra gli altri, i parlamentari Mauro Berruto, Anna Rossomando e Andrea Giorgis oltre al consigliere regionale Diego Sarno. Il luogo è ancora top secret.