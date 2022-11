Exor: Elkann, stiamo rispettando obiettivi, debito giù a 3,7 mld

"Exor sta procedendo rispettando gli obiettivi che si è data nel breve e nel lungo termine". Lo ha detto l'amministratore delegato John Elkann indicando un calo del debito di "circa 600 milioni a 3,7 milirdi di euro". "Abbiamo approfittato del valore a forte sconto del nostro patrimonio netto (Nav) per accelerare il riacquisto di azioni per circa 200 miloni di euro", ha proseguito ricordando il completamento del trasferimento della quotazione da Piazza Affari ad Amsterdam, che si è concluso lo scorso 27 settembre, con l'addio al listino milanese. "Siamo interessati al settore non ciclico della salute - ha aggiunto Elkann - nel quale abbiamo investito 1 miliardo di euro e vogliamo proseguire". Infine l'ad di Exor ha ricordato i "progressi negli obiettivi Esg".