Exor: pronti a investire 6,5 miliardi, allo studio acquisizioni

Exor è pronta a impiegare 6,5 miliardi in acquisizioni e investimenti. E' quanto ha affermato l'amministratore delegato John Elkann nel corso di una presentazione agli analisti finanziari. In particolare 5 miliardi di quella che Elkann definisce essere una 'firepower' (poternza di fuoco, ndr) per nuove aziende da acquisire sarà impiegata per "una società di grandi dimensioni più da 3 a 5 società minori, con focus settori della salute, del lusso e della tecnologia", ma saranno valutati anche altri settori ritenuti "sufficientemente attrattivi". "Siamo in una fase di studio - ha aggiunto Elkann - e siamo incoraggiati dalle molte compagnie che ci sono". I rimanenti 1,5 mld saranno dedicati agli investimenti di Lingotto e di Ventures.