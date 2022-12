Thyssen: assessore Marrone, a famiglie dobbiamo chiedere perdono

"Come rappresentante delle istituzioni l'unica cosa che si può dire è chiedervi perdono e restare in silenzio". Così l'assessore regionale Maurizio Marrone, in rappresentanza della Regione Piemonte, si è rivolto alle famiglie dei sette operai morti nel rogo della ThyssenKrupp, durante la cerimonia al memoriale al cimitero Monumentale di TORINO, per il 15esimo anniversario della tragedia. "Quella della Thyssen - ha detto - è un strage che è una ferita aperta, che non riesce a rimarginarsi per la mancanza di giustizia che non è stata garantita alle famiglie che invece la meritano. La vostra rabbia - ha aggiunto - è la rabbia di tutta l'Italia e delle istituzioni. La giustizia che vi è stata negata è stata negata a tutta l'Italia, un'Italia - ha concluso - che deve cominciare a farsi rispettare di più".