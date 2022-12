Accordo Regione-Compagnia San Paolo per cultura e salute

Oltre 16 milioni, per il quadriennio 2023/2026, per interventi in ambito culturale, compreso il tema dell'attrattività territoriale, e in ambito salute, benessere, pratica sportiva e sistema sanitario. È lo stanziamento che la Fondazione Compagnia di San Paolo mette a disposizione della Regione Piemonte con la quale ha firmato oggi un protocollo quadro al quale si associa anche un Memorandum of Understanding, del valore di 25-30 milioni, la per la progettazione e lo sviluppo di tre macro-interventi rivolti a bambini, bambine e giovani fra gli 0 e i 29 anni per le Città dell'Educazione "Questa convenzione - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio - fa parte di una tradizione che si rinnova, ma che oltre a stanziare più risorse sui prossimi 4 anni, per la prima volta consentirà di destinare questi fondi ad ambiti progettuali nuovi e importanti, soprattutto per i nostri giovani verso i quali, dopo questi anni di pandemia, abbiamo un debito formativo che desideriamo recuperare. E oggi iniziamo a farlo. I fondi messi in campo grazie a Compagnia saranno fondamentali anche per aiutarci ad amplificare la ricaduta dei fondi del Pnrr, sostenendo i nostri enti locali su progetti di sviluppo per i nostri territori". Per il presidente di Compagnia, Francesco Profumo, "il protocollo quadro rappresenta per noi un grande salto di qualità: la componente strategica delle progettualità diventa centrale per moltiplicare l'impatto degli investimenti nostri e dei beneficiari in una logica di visione non solo emergenziale ma di lungo periodo". Obiettivo di fondo, conclude Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione, "favorire progettualità strategiche per la Regione, capaci di avere effetti positivi di lungo periodo. Anche in quest'ottica, oltre che per garantire una maggiore stabilità allo strumento la durata diventa quadriennale".