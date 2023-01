Papa: fare arsenali di pace drammaticamente attuale

"Nella storia del Sermig ci sono tanti avvenimenti, tanti gesti che si possono leggere come piccoli e grandi segni di Vangelo vivo. Ma tra tutti ce n'è uno che, in questo momento storico, risalta con una forza straordinaria. Mi riferisco alla trasformazione dell'Arsenale Militare di Torino nell'Arsenale della Pace. Questo è un fatto che parla da solo. E' un messaggio, purtroppo drammaticamente attuale". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo il Servizio Missionario Giovani. "E che cosa si "fabbrica" nell'Arsenale della Pace? Che cosa si costruisce? Si fabbricano artigianalmente le armi della pace, che sono l'incontro, il dialogo, l'accoglienza. E in che modo si fabbricano? Attraverso l'esperienza: nell'Arsenale i giovani possono imparare concretamente a incontrare, a dialogare, ad accogliere", ha aggiunto. "Questa è la strada, perché il mondo cambia nella misura in cui noi cambiamo. Mentre i signori della guerra costringono tanti giovani a combattere i loro fratelli e sorelle, ci vogliono luoghi in cui si possa sperimentare la fraternità".