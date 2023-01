Pd: Bonaccini, contano urne no i sondaggi ma viviamo momento difficoltà

“I sondaggi contano come il vento che poi se ne va sempre. Se avessi guardato i sondaggi tre anni fa non mi sarei neanche dovuto candidare perchè mi davano sotto di 10 punti e invece poi ho vinto di quasi 10 punti, quindi guardate quanto contano i sondaggi. Contano le urne. E' evidente che c'è un momento per noi di difficoltà, perchè per esempio metterci 5 o 6 mesi per fare un congresso è roba da marziani. Non da gente che vive nel mondo reale rispetto ai tempi della gente normale”. Lo ha detto il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini, a Bari, rispondendo ai cronisti che gli chiedono un commento ai sondaggi che vedono i dem perdere consensi rispetto al Movimento 5 stelle.