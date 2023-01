Assessore licenziato

Dicono che… siano servite poche righe al sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, per dare il benservito all’assessore ai Lavori pubblici, l’architetto Lara Schialvino. “Si tratta di una decisione che non avrei mai voluto prendere, ma i contrasti insanabili su diverse questioni di interesse comune creatisi all’interno dell’esecutivo comunale tra l’assessora Schialvino, il sindaco e gli altri assessori rendono purtroppo impossibile la sua permanenza all'interno della giunta senza compromettere l'efficacia, la serenità e la lucidità dell’esecutivo, il cui unico obiettivo è il bene della comunità rivarolese“, scrive il primo cittadino a capo di una maggioranza di centrosinistra. Alla base del provvedimento ci sarebbero i contrasti tra Schialvino e Rostagno sulle risorse assegnate al suo assessorato. Ma a determinare il licenziamento dell’assessore vi sarebbe anche stata la sua partecipazione ad una cena organizzata dalla minoranza consiliare che fa capo all’ex sindaco ed attuale segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Bertot. “Mi accusano di essere passata con l’opposizione – replica la Schialvino – niente di più falso: con il sindaco non c’è mai stato nessun confronto su queste accuse. Ho sempre lavorato nell’interesse della maggioranza che mi ha eletta”.