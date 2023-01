Montagna: Marrone; c'è molto da fare, Regione ci crede

"La Regione Piemonte crede nella montagna, c'è ancora molto da fare": così l'assessore Maurizio Marrone, esponente della Giunta regionale dei centrodestra, intervenuto oggi all'incontro organizzato dall'Uncem per i suoi 70 anni. "Siamo usciti dall'emergenza legata alla pandemia - ha detto Marrone - e ora occorre tornare a programmare e fare strategia. La montagna è sfavorita sotto l'aspetto del numero di abitanti, ma deve tornare a puntare sui suoi potenziali. Deve affrontare una volta per tutte la questione del post-olimpico: è giusto puntare per quanto possibile sulle Olimpiadi del 2026, ma non è la soluzione perché l'orizzonte deve andare oltre". "Serve un rilancio vero - ha sottolineato - basato sulla valorizzazione risorse, occorrono proposte audaci che sappiano guardare al futuro, e soprattutto è necessaria una capillarità dei servizi: lo ha insegnato il Covid, ed è fondamentale per combattere lo spopolamento".