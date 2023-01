Nastri di vittoria

Dicono che… con la rielezione di Federico Binatti alla guida della Provincia di Novara, il senatore meloniano Gaetano Nastri abbia segnato un punto a suo favore nella disfida interna al centrodestra. Non è un mistero, infatti, che la Lega abbia fino all’ultimo tentato di sbarrare la strada al presidente uscente, sindaco di Trecate ed esponente di Fratelli d’Italia, cercando di mettere in campo Sergio Bossi, primo cittadino di Borgomanero, su cui anche una parte del centrosinistra avrebbe potuto convergere. Manovra sventata dal successo di ieri della lista “Identità e territorio” che con il 70,3% dei voti ha sbaragliato lo sfidante Luciano Pigat, sostenuto dalla formazione “La Provincia in Comune”, riconfermando Binatti per altri quattro anni a Palazzo Natta. Chiusa la partita sulla Provincia, Nastri dovrà ora tenere botta all’offensiva di una Lega che, come dimostra la leadership di Massimo Giordano, pare piuttosto recalcitrante a cedere lo scettro della coalizione.