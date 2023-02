Pd: Bonaccini, dobbiamo andare davanti alle Mirafiori d'Italia

"Io ero a Mirafiori. Inizialmente avevo pensato: meglio rischiare i fischi. Poi mi son detto: se non vado a rischiare i fischi che faccio a fare politica? Ho scoperto che l'ultima volta che c'era stato un leader nazionale era stato Bersani nel 2012. Ci credo che non abbiamo preso i fischi: se non vai non li prendi. Il problema è che se non vai non li prendi ma i voti li prende qualcun altro. Qualcuno mi ha abbracciato, qualcuno mi ha stretto la mano. Mi han detto: sappiamo che non sei venuto per fare passerella. Ecco, dobbiamo andare davanti alle tante Mirafiori d'Italia". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ad un incontro a Roma. "Dobbiamo occuparci a 360 gradi di lavoro e del lavoro riconoscendo il valore sociale dell'impresa quando l'impresa è seria", conclude.