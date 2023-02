Sisma: un minuto silenzio in Consiglio regionale Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha aperto la seduta di oggi con un minuto di silenzio in segno di cordoglio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. "Il bilancio del sisma - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - conta già cinquemila morti ed è purtroppo in continuo aggiornamento. Alle vittime di questo immane disastro va la nostra vicinanza. La perdita di vite umane e la distruzione di case e comunità per eventi imprevedibili sono sempre difficili da accettare". "Il nostro pensiero e le nostre preghiere - ha aggiunto - vanno ai famigliari delle vittime e alle comunità colpite. Siamo solidali con il popolo turco e siriano e, insieme alle organizzazioni nazionali e internazionali, siamo pronti - ha rimarcato - a fornire qualsiasi aiuto necessario".