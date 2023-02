Torino: 1.200 liti condominiali l'anno gestite dai vigili

Ogni anno il Nucleo di prossimità della polizia municipale di Torino si occupa di 1.200 casi di liti condominiali e 200 fascicoli penali tra violenza di genere, bullismo nelle scuole, anziani raggirati o truffati, maltrattamenti. I dati sono stati illustrati durante un'audizione in Commissione Diritti e Pari opportunità del Comune dei responsabili del Nucleo che conta oggi 34 agenti. "Un numero risicato", ha sottolineato l'assessora alla polizia municipale, Gianna Pentenero, ricordando che "il loro operato è considerato un esempio in Italia tanto che il manuale redatto dal Nucleo è diventato un testo di riferimento". "Cerchiamo di fare in modo che i problemi segnalati non diventino casi di cronaca nera, depotenziando i conflitti con l'intento di ricostituire il tessuto sociale - ha spiegato il commissario Fabrizio Volpato - applicando un metodo di lavoro che persegue una relazione diretta tra cittadino e operatore". Gli agenti del reparto, riconoscibili dal cappello con fascetta a scacchi gialli e blu, possono essere contattati direttamente in strada o telefonando al numero 011.011.34.300 dal lunedì al sabato tra le 9 e le 16.