Piemonte: M5s, si finanzi progettazione Comunità energetiche

In Piemonte il Pnrr potrà finanziare la nascita di Comunità energetiche con 269 milioni di euro, destinati interamente ai Comuni sotto i cinquemila abitanti. Affinché questi soldi siano spesi serve però un progetto, che il Movimento 5 stelle propone di finanziare con fondi regionali. Proprio in questo la proposta dei pentastellati, a prima firma di Sean Sacco, si distingue dalle altre tre in materia di Comunità energetiche depositate dalle forze politiche in Regione. L'iniziativa è stata presentata oggi da Sacco con il consigliere Ivano Martinetti e i parlamentari Elisa Pirro e Antonino Iaria. Obiettivo, velocizzare l'avvio delle comunità energetiche fornendo supporto a amministrazioni, imprese e cittadini. "Le comunità energetiche, gruppi organizzati per la produzione e lo scambio di energia rinnovabile - ha affermato Sacco - sono la scelta giusta: consentono risparmi in bolletta e creano un beneficio economico e ambientale. Le prime esperienze già avviate in Piemonte hanno dato risultati positivi, ma quanto fatto finora non basta". Il Movimento 5 stelle depositerà domani in Regione una mozione per chiedere alla Giunta Cirio di "promuovere ulteriormente le comunità energetiche sul territorio, con la creazione di uno sportello informativo ad hoc", e di attivarsi con il Governo per "la pubblicazione urgente del decreto ministeriale Energia Condivisa", che prevede la possibilità di cumulare la detrazione fiscale e la tariffa incentivante.