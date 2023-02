Carnevalate di Rivoli



Dicono che… a Rivoli, dopo aver convinto l’assessore Andrea Filattiera a fare un passo indietro, il vicesindaco Laura Adduce miri a prendersi la delega allo Sport così da poter organizzare la tappa del prossimo Giro d’Italia e chiudere in bellezza un mandato trascorso tra gaffe e scivoloni. Certo dovrà convincere i suoi ex compagni della Lega, confluiti nel gruppo Misto, che ora potranno finalmente avere una rappresentanza in giunta, dopo essere diventati il primo gruppo di maggioranza. E poi, fa notare qualcuno con un pizzico di perfidia, se dovesse organizzare il Giro come ha fatto col Carnevale è già tanto se i ciclisti arriveranno al traguardo. Ai carri allegorici, infatti, è andata peggio.