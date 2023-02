Polizia Municipale Torino, 933mila multe da inizio 2022

Da inizio 2022 al 7 febbraio di quest'anno la polizia municipale di Torino ha sanzionato 933mila 865 violazioni, con un incasso di 57, 8 mln, di cui 40,9 di riscossione spontanea, ossia senza il ricorso alla seconda notifica. A illustrare i dati è stata l'assessora comunale alla Polizia Municipale Gianna Pentenero, in risposta all'interpellanza del consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) dal titolo 'Torino sul podio. Si, delle multe'. Pentenero ha spiegato che "l'incasso è aumentato di circa 7 milioni, poco meno del 14% rispetto al 2019", anno pre pandemico e quindi paragonabile al 2022, e che "l'obiettivo di bilancio è stato raggiunto in quanto la previsione del 2022 era stata fissata in 41 milioni. Le sanzioni - ha precisa - derivano dai controlli di polizia stradale finalizzati a migliorare la fluidità della circolazione e dei mezzi pubblici, a garantire, in modo particolare, il rispetto dei diritti degli utenti della strada più fragili e, di fondo, il rispetto delle norme legislative. Gli operatori della Polizia Locale - ha aggiunto - sono anche impegnati in altri ambiti a tutela della sicurezza dei cittadini, come gli interventi nelle aree della movida o a tutela della salute dei consumatori". Secondo quanto riportato nell'interpellanza, nel 2019 le multe erano state 805 mila 374, da parte dei civich e degli ausiliari Gtt, poco più di 831 mila nel 2021.