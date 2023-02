Lapo Elkann ricorda la "supernonna" Marella

"Oggi è il giorno in cui mia nonna ci ha lasciato. Non c'è giorno e momento in cui non la senta nel mio cuore e la ringrazio per l'amore indiscusso che mi ha sempre dato. La amo e preservo preziosamente ogni istante trascorso con lei nel mio cuore e nella mia anima". Così Lapo Elkann ricorda in un tweet, nell'anniversario della morte, la nonna Marella, definita "supernonna". Marella Caracciolo di Castagneto, vedova dell'Avvocato, è scomparsa il 23 febbraio 2019, all'età di 92 anni. Icona di stile, definita dal New York Times The last swan (l'ultimo cigno) riposa nella tomba di famiglia a Villar Perosa, accanto a Gianni Agnelli che aveva sposato nel 1953.