Azzardo: Torino, in un anno e mezzo accertate 20 violazioni

Dal 15 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge regionale, ad oggi, "la polizia locale di Torino ha effettuato 37 interventi in sale slot o locali con presenza di macchinette Vlt, e sono state accertate 12 violazioni", a cui se ne aggiungono 8 rilevate da parte di altre forze di polizia. A illustrare i dati, l'assessora comunale alle Politiche per la Sicurezza, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del capogruppo M5s Andrea Russi. Fra le violazioni, 9 sono state per divieto di attività pubblicitaria relativa al gioco, 2 per il mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili e altre per il mancato rispetto dei limiti orari. "Trentasette interventi dimostrano che la polizia municipale c'è e sta lavorando", sottolinea Russi, che torna però ad attaccare la legge regionale: "è un abominio, - dice - un favore alle lobby del gioco d'azzardo. Purtroppo questa legge ha alleggerito misure che avevano avuto dei risultati importanti quindi non bisogna abbassare la guardia né chiudere un occhio quando vengono segnalate violazioni".