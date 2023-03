Corteo anarchici: Marrone (FdI), solo scusa per scatenare violenza

"Serve una condanna unanime e responsabile rispetto a quanto avvenuto a Torino. La violenza a cui la città è sottoposta a causa della manifestazione pro Cospito degli anarchici non può ammettere silenzi né tentennamenti", A dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli "A Torino così come in altre città d'Italia - prosegue - non vi può essere alcuna sponda per chi ricatta lo Stato e cerca di intimorire i cittadini. A questi ultimi danneggiati va la nostra solidarietà e chiederò che tutte le Istituzioni si facciano promotori di un supporto concreto per fronteggiare il sopruso subito ingiustamente". Sulle devastazioni interviene anche l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone: "Minacce di giustiziare esponenti del governo, saccheggio di auto e vetrine, vandalismo selvaggio: ecco la vera natura della galassia anarchica che vede nella protesta per Cospito solo la scusa per scatenare violenza e degrado, che esigono una risposta di ferma tolleranza zero senza se e senza ma".