GIUNTA & AGGIUNTA

Rocca non cede la Sanità

Buon ultimo, il governatore del Lazio ha finalmente ufficializzato la sua giunta. L'ex presidente della Croce Rosse tiene la delega la Welfare. Dei 10 assessori (cinque uomini e cinque donne) sei vanno a Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia

Il neo governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha ufficializzato i nomi della giunta che lo affiancherà al governo della Regione. La delega alla Sanità viene mantenuta dallo stesso Rocca, che ha nominato capo di gabinetto Giuseppe Pisano. A spiegare i motivi della scelta di tenere per sé la titolarità dell’assessorato alla Sanità è stato lo stesso presidente in apertura di conferenza stampa: “Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà”.

Dei 10 assessori – cinque uomini e cinque donne – sei vanno a Fratelli d’Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. La vicepresidente della giunta regionale è Roberta Angelilli di FdI (che ha anche la delega allo Sviluppo economico). Per FdI entrano nella squadra Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo),Fabrizio Ghera (Trasporti e Rifiuti), Massimiliano Maselli (Politiche sociali), Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione); per la Lega, Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche abitative) e Simona Baldassarre (Cultura e Politiche giovanili e della Famiglia); per FI Giuseppe Schiboni (Lavoro e Scuola, Università, Ricerca e merito) e Luisa Regimenti (Personale, Sicurezza urbana e Rapporti con enti locali).

Rispetto alle indiscrezioni della vigilia un solo nome nuovo, quello di Rinaldi che, su Rieti, ha superato Michele Nicolai. La giunta Rocca è realtà, a forte trazione FdI. A presentarla è lo stesso governatore, seduto di fronte ai giornalisti ad annunciare nomi e deleghe e a promettere un prossimo incontro con la stampa per annunciare quanto trovato sul bilancio. “Tra una quindicina di giorni, più o meno – annuncia – ci rivedremo con giornalisti perché la situazione economico-finanziaria non è delle migliori. Questo si lega con la complessità e l’importanza della sfida che abbiamo dinanzi nell’interesse dei nostri cittadini, dei territori e dell’attenzione che dobbiamo dare alle aree più degradate e alle fasce più deboli. È una sfida enorme sia per quanto riguarda la situazione debitoria della nostra Regione sia le poche risorse”.