Marrone, dalla Regione 1 milione per sostegno future madri

Nel 2023 il fondo Vita Nascente della Regione Piemonte avrà a disposizione 1 milione di euro per il sostegno ai progetti di tutela materno infantile rivolti alle donne in difficolta. Lo annuncia l'assessore alle Politiche Sociali della Giunta Cirio, Maurizio Marrone. "Il successo del primo bando - spiega Marrone - ci ha incoraggiati a raddoppiare lo stanziamento per il sostegno alle future mamme in difficoltà. Di fronte alla montagna di latte in polvere, pannolini, culle, aiuti per affitti, bollette e mutui che, grazie al fondo Vita Nascente, i centri di aiuto alla vita stanno fornendo alle donne e coppie socialmente fragili che non vogliono rinunciare alle loro gravidanze, gli slogan ideologici dell'opposizione suonano sempre più stantii e distanti dal Paese reale". Lo stanziamento di 1 milione per Vita Nascente si somma un altro stanziamento regionale da 1 milione per il cosiddetto Birth Welfare, che permette alle imprese piemontesi di realizzare nidi e asili all'interno delle aziende o permettere ai dipendenti di fruire di servizi come centri estivi, attività culturali, laboratori didattici per i propri figli. La donna che intende avvalersi dell'iniziativa Vita Nascente può contattare l'email vitanascente@regione.piemonte.it per essere indirizzata agli enti pubblici e privati che si occupano di tutela della madre e del bambino nel territorio della propria Asl. Troverà ascolto e consulenza, sostegno economico, fornitura di beni di prima necessità - quali abbigliamento, alimenti, farmaci, pannolini, carrozzine e lettini - ma anche sostegno psicologico individuale o di gruppo.