Stecco di gran Carriero

Dicono che.... a vedere il professor Alessandro Carriero, suo primario, a braccetto con il gotha di Fratelli d’Italia, da Gaetano Nastri al sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato, in visita alla facoltà di medicina di Novara, ad Alessandro Stecco sia venuto uno stranguglione. Non è un mistero, infatti, che tra lui e Carriero i rapporti da quando il consigliere regionale leghista è in aspettativa si siano a dir poco raffreddati, motivo per cui nel 2024 il medico oggi presidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris vorrebbe partecipare a futuri concorsi pubblici per diventare a sua volta primario di radiologia altrove e non tornare sotto le grinfie dell’ex capo. Sarà un caso che a Vercelli, Alessandria ed Asti da troppo tempo questo ruolo è vacante? Una bella opportunità per chi dismesso il ruolo politico magari ambisce a tornare in corsia con i galloni del barone.