AL VOTO

Conte e Schlein in Piemonte, prove di dialogo a distanza

Tour elettorale per i leader di M5s e Pd. L'ex premier atteso venerdì, la neo leader dem sabato. Alleati a Ivrea e Pianezza, ognuno per sé a Orbassano e Novi Ligure. All'orizzonte le regionali del prossimo anno dove solo correndo insieme possono tentare di battere il centrodestra

Venerdì Giuseppe Conte, sabato Elly Schlein: si sfiorano appena i vertici di Movimento 5 stelle e Pd, attesi in Piemonte nei rispettivi tour elettorali. Appuntamento a due settimane dalle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ultimo turno elettorale prima del doppio happening del prossimo anno con regionali ed europee. Nemici di vecchia data e oggi quasi alleati, spesso distinti ma non più così distanti. Cosa sarà dei due partiti sempre più uniti nell’opposizione al governo di Giorgia Meloni? Una cosa è certa: se tra un anno vorranno battere il centrodestra non potranno che allearsi.

La prima tappa di Conte, alle 11, è al mercato alimentare di via Monte Stella a Ivrea, dove i grillini sono in coalizione con il centrosinistra a sostegno di Matteo Chiantore, il candidato dem che ha vinto le primarie cittadine proprio nel giorno in cui Schlein veniva incoronata dai gazebo di tutta Italia. Nella formazione pentastellata torna a correre Massimo Luigi Fresc, candidato sindaco cinque anni fa e consigliere comunale uscente. In lista ci sono anche un ingegnere nucleare e un meccanico, un ex dirigente dell’Olivetti in pensione e altri professionisti, quel che manca sono i giovani: solo tre i candidati under 50, nessuno al di sotto dei quarant’anni. Sintomo di un cambio di pelle da parte di un partito che agli esordi scaldava proprio le nuove generazioni?

Per il Movimento 5 stelle Ivrea è una città simbolo, un tempo capitale dell’informatica, centro di sperimentazione tecnologica e sociale con l’Olivetti, culla dell’utopia inseguita da Gianroberto Casaleggio che proprio in quell’azienda mosse i suoi primi passi come progettista di software. Poi la celebre candidatura a sindaco nel 2004 a Settimo Vittone, dove prese sei voti, prima di conoscere Beppe Grillo, diventarne guru e fondare con lui il Movimento 5 stelle. Qui la sfida è tutta in salita per un centrodestra che si presenta diviso dopo aver negato l’appoggio al sindaco uscente, Stefano Sertoli, che si presenta con il sostegno di Azione e Italia Viva, ed essersi affidato al ventiduenne Andrea Cantoni.

Nel pomeriggio (alle 15,15, precisione svizzera) Conte, accompagnato nelle varie tappe dalla senatrice Elisa Pirro, dai deputati Chiara Appendino e Antonino Iaria, e dalla capogruppo in Consiglio regionale e coordinatrice regionale Sarah Disabato, assieme ai colleghi Ivano Martinetti e Sean Sacco, si trasferirà a Pianezza, Villa Lascaris. Siamo nell’hinterland di Torino dove lo schema è più o meno lo stesso di Ivrea. Centrodestra diviso con l’ex sindaco Antonio Castello che si candida con il sostegno di un drappello di liste civiche e di quel che resta del Terzo Polo, il centrodestra che si affida alla consigliera regionale della Lega Sara Zambaia e il centrosinistra che sostiene – assieme al M5s – il candidato dem Giovanni Minò. Alle 18 l’ex premier sarà a Orbassano dove invece Pd e M5s sono andati allo scontro. Disabato aveva chiesto un segnale di “riconoscimento” al Pd attraverso il sostegno di un candidato grillino ma di fronte al niet del partito ha deciso per la rottura: “Non possiamo venire sempre a rimorchio” è stata la frase con cui la consigliera regionale ha alzato i tacchi e abbandonato la trattativa sul candidato unico. E così mentre la sindaca uscente Cinzia Bosso (centrodestra) si avvia verso il suo secondo mandato, sostenuta dall’ex primo cittadino e marito Eugenio Gambetta, centrosinistra e M5s si dividono tra Luca Di Salvo e Andrea Suriani, entrambi con scarse possibilità di portare a casa il successo.

L’ultima tappa di Conte è alle 21 a Novi Ligure, in via Roma 22, sede del M5s locale per sostenere la candidata sindaca Lucia Zippo che solo al secondo turno potrebbe trovare un accordo con il dem Rocchino Muliere, mentre il centrodestra è diviso tra Maria Rosa Porta (FI e FdI) e Giacomo Perocchio (Lega) e il Terzo polo schiera Marco Barbagelata.