Exor, si è dimesso Ajay Banga, Elkann presidente ad interim

Si è dimesso il presidente di Exor Ajay Banga, nominato presidente della Banca Mondiale. Come già annunciato Nitin Nohria sarà proposto come nuovo presidente alla prossima assemblea della società che si terrà mercoledì 31 maggio. L'ad di Exor, John Elkann, assumerà anche la funzione di presidente ad interim fino alla nomina del successore di Banga. "Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Ajay per il notevole contributo che ha dato a Exor e alle nostre riflessioni su come costruire grandi aziende", ha commentato John Elkann, "Gli auguriamo ogni bene per il suo nuovo incarico, che è fondamentale per il nostro mondo".