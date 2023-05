Fondazione Crc, Genta ritorna dopo il Covid

Prima visita nella sede della Fondazione Crc a Cuneo per l'ex presidente Giandomenico Genta, dopo il calvario ospedaliero a cui è stato costretto da una grave forma di Covid. Il tributarista cuneese, oggi 66enne, ha trovato ad accoglierlo lo striscione "Bentornato presidente". Genta aveva guidato l'istituto per due mandati, dal 2016 fino al 2022, quando le sue condizioni di salute hanno imposto l'avvicendamento con l'allora vicepresidente Ezio Raviola. Colpito dalla malattia nell'aprile di due anni fa, era rimasto in fin di vita per diversi mesi e ha poi affrontato una lunga degenza in vari centri ospedalieri. Solo poche settimane fa è stato dimesso dalla clinica riabilitativa Stella del Mattino di Boves. La Fondazione lo ha salutato con un messaggio sui social: "In questi anni, abbiamo lavorato per portare avanti la sua visione e i suoi progetti più grandi: dal Rondò dei Talenti al bando Distruzione agli eventi artistici. Non c'è emozione più grande di ritrovarsi tutti insieme e vedere quanta strada abbiamo fatto. Bentornato!".