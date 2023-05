ACCAMPATI

Caro affitti, piove e a Torino gli studenti levano le tende

Protesta finita o paura di bagnarsi? Fatto sta che stamattina al Campus Einaudi di universitari manco l'ombra. C'era solo il presidente dell'Edisu Sciretti che rispondendo ai loro appelli avrebbe voluto incontrarli. Aspettiamo il ritorno del bel tempo

È finita a Torino la protesta delle tende. Questa mattina, davanti al campus universitario Einaudi, in Lungo Dora Siena, non c’era traccia degli studenti, che nei giorni scorsi avevano, come è avvenuto in altre città italiane, montato delle tende da campeggio per protestare contro i caro affitti. A parte telecamere e alcuni giornalisti era presente solo il presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Edisu), Alessandro Ciro Sciretti, che aveva chiesto di incontrare i ragazzi per un confronto. Incontro che, visto l’assenza degli universitari, è saltato.