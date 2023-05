Don Giorgio Garrone nuovo rettore del seminario di Torino

Don Giorgio Garrone, 56 anni, parroco a Bra (Cuneo), è stato nominato rettore del Seminario di Torino, la comunità che forma i sacerdoti della Diocesi. L'ha annunciato ieri l'arcivescovo, monsignor Roberto Repole, esprimendo "grande riconoscenza" al rettore uscente don Ferruccio Ceragioli, che guidava il Seminario dal 2014 e in precedenza aveva prestato servizio come vicerettore, come rettore del Seminario minore e della comunità Propedeutica. L'arcivescovo ha anche ringraziato per il suo lungo servizio il vicerettore uscente don Antonio Sacco. Don Garrone entrerà in servizio il prossimo 1 settembre, lasciando l'incarico a Bra. Originario di Villarbasse (Torino), nato il 29 agosto 1996, è stato ordinato sacerdote nel 1994 e ha un fratello prete, don Gilberto. In quasi trent'anni di ministero è stato parroco a Bra dal 2011 (Sant'Andrea e Sant'Antonino), parroco a Druento (2001-2011), viceparroco a Torino nella parrocchia Natività di Maria Vergine (1999-2001), viceparroco a Orbassano (1994-1999). È stato anche responsabile diocesano dell'associazione degli oratori Anspi e dell'associazione Noi Torino.