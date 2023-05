FIANCO DESTR

FdI mette in campo il tridente

I meloniani scaldano i motori in vista del duplice appuntamento elettorale del prossimo anno. Il capogruppo a Palazzo Lascaris Bongioanni e l'arrembante sindaco di Casale Riboldi salgono ai vertici del partito piemontese: vice del coordinatore Comba

Fratelli d’Italia scalda i motori e in vista del doppio appuntamento elettorale in Piemonte del 2024 nomina due vice coordinatori da affiancare a Fabrizio Comba. Si tratta del capogruppo a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni e del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. Un modo per dare rappresentanza a quel Piemonte Due storicamente determinante per la destra nelle elezioni regionali e poi per premiare due figure in ascesa, pronte a scendere in campo alla prossima tornata elettorale.

Bongioanni proverà a tornare tra i banchi di via Alfieri, questa volta all’interno di una pattuglia ben più consistente, con l’obiettivo di fare il salto in giunta con le deleghe a lui care del Turismo (e magari pure dello Sport), in alternativa ha già fatto sapere che non disdegnerebbe la candidatura alla presidenza della Provincia Granda qualora dovesse passare la riforma che ripristina l’elezione diretta, riportandoli a enti di primo livello. In rampa di lancio anche Riboldi, che il prossimo anno concluderà il suo mandato a Casale e potrebbe anche lui tentare il salto a Palazzo Lascaris (o, addirittura, in Europa secondo alcuni). “In Piemonte abbiamo in Bongioanni e Riboldi i profili più efficaci affinché il coordinamento regionale possa esprimersi al meglio anche in prospettiva dei prossimi appuntamenti” dice Comba, che ancora accarezza il sogno di una candidatura alla presidenza, qualora Alberto Cirio dovesse optare per altre soluzioni.