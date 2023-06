Marrone (FdI), vietata a Torino festa abusiva dei centri sociali

"La festa abusiva dei centri sociali prevista presso il campo sportivo Oxilia non si svolgerà. A vietarla è stata la Circoscrizione 6 di Torino, dopo aver appurato che le realtà organizzatrici non sono in possesso delle autorizzazioni necessarie". Lo annuncia l'assessore alle Politiche Sociali del Piemonte, Maurizio Marrone. "A organizzare per la giornata dell'11 giugno l'evento PlayOxilia - spiega Marrone - è risultato essere un comitato informale espressione dei centri sociali torinesi Askatasuna e RadioBlackout che, noncuranti delle regole, avrebbero voluto trasformare un campo sportivo pubblico in una dependance per riunioni politiche con festa abusiva annessa e dj. Ma i centri sportivi pubblici dei quartieri sono destinati ai cittadini perbene e alle attività sportive del territorio, non alle grigliate domenicali dei centri sociali a spese dei contribuenti". "Dove amministra il Pd - aggiunge Marrone - immagino che la sinistra antagonista sia abituata a fare ciò che le pare degli immobili pubblici dati in concessione, calpestando norme e impegni, ma fortunatamente nei quartieri dove a governare è Fratelli d'Italia, le regole valgono anche per i figli di papà dei centri sociali". "Il campo Oxilia - aggiunge il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto - viene concesso gratuitamente per le attività di allenamento di alcune associazioni del territorio, certamente non per dj set e feste: in Circoscrizione 6 la musica è cambiata e le regole devono essere rispettate".