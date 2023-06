Fondazione Sviluppo Crt, crowdfunding per la cultura

I territori possono rinascere anche attraverso la progettazione culturale attorno a tematiche importanti come l'inclusione, la sostenibilità e lo strumento del crowdfunding si è rivelato negli anni un valido supporto. A giugno e luglio la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt ed Eppela, la principale piattaforma Italiana di crowdfunding reward-based (basata sul sistema delle ricompense), si impegnano a sostenere numerose campagne dedicate a progetti culturali, tra quelle vincitrici del bando +Risorse, con l'obiettivo di portare cultura in Piemonte e Valle D'Aosta. Tra queste i cittadini possono sostenere Artico Festival, l'evento indipendente che da ormai sette edizioni porta a Bra, Scenario Montagna a Fenestrelle, il primo festival dedicato alla montagna in Piemonte giunto ora alla 18a edizione, ChamoiSic 2023, festival di altra musica in alta quota diretto dal trombettista Giorgio Li Calzi, Oltranza Festival, festival multidisciplinare che promuove la totale accessibilità dei luoghi e dei contenuti della cultura, Reset Festival, il festival nazionale della nuova musica italiana che mancava a Torino giunto alla 15a edizione. Grazie al sostegno dei cittadini che potranno finanziare il progetto per 40 giorni sarà possibile per le associazioni realizzare i festival, garantendo i rimborsi per gli ospiti nazionali e internazionali e la comunicazione e promozione degli eventi.