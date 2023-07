Marrone, oltre 17 milioni prima tranche voucher Scelta Sociale

Primi bilanci in Piemonte sul funzionamento del voucher Scelta Sociale per le cure domiciliari, che ha aperto alle domande da febbraio per i servizi di assistenza familiare per i non autosufficienti. L'importo a copertura della prima tranche trimestrale è di 17 milioni e 841.600 euro, pari al 40% dei 45 milioni complessivamente stanziati, e ha garantito il finanziamento di 1.239 domande sul totale delle 1.369 ammissibili. Chi ha ottenuto il voucher si vedrà accreditare sul conto corrente 600 euro al mese a partire da maggio per due anni rinnovabili. "Scelta Sociale - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali della giunta Cirio, Maurizio Marrone - è la prima misura Fse della Regione a diventare operativa, e i numeri dei primi tre mesi di funzionamento rendono già l'idea di quanto bisogno avvertissero le famiglie piemontesi di un aiuto per assistere i propri cari fragili e dell'operatività tempestiva del nostro intervento. E' un successo di cui andiamo fieri". La soglia percentuale di finanziamento della prima tranche risponde alla logica di garantire equità sociale nell'accoglimento di domande che verranno presentate nelle tranche successive per situazioni di maggiore gravità sociale.