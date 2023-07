ECONOMIA DOMESTICA

Intesa, utili boom: 4 miliardi.

"A fine anno supereremo i 7"

Ai soci andranno 5,8 miliardi di euro. Messina: "Risorse importanti per l’economia del Paese". A trainare i profitti il balzo degli interessi netti. Previsioni in crescita anche per i prossimi due anni. Si rafforza la presenza innovativa nell'home banking

Utile del secondo trimestre oltre le attese degli analisti a 2,26 miliardi (+74%), profitti semestrali che balzano da un anno con l’altro dell’80%, a quota 4,22 miliardi. Numeri che segnano per Intesa Sanpaolo un anno record: “I risultati solidi e positivi dei primi sei mesi dell’anno ci consentono di aumentare la previsione di un utile netto 2023 ben superiore a 7 miliardi di euro», assicura il ceo del gruppo, Carlo Messina. Quest’anno la banca conta così di distribuire agli azionisti 5,8 miliardi di euro, considerando il dividendo di maggio, la seconda tranche del riacquisto di azioni proprie e l’acconto sul dividendo di novembre, che il cda intende riconoscere per non meno di 2,45 miliardi di euro. “Si tratta di risorse importanti, non solo per i nostri azionisti ma per l’economia del Paese”, sottolinea il manager.

L’utile netto del semestre è stato trainato dalla crescita dei ricavi da interessi che balzano del 68,9% rispetto a un anno fa, a quota 6,8 miliardi. I proventi operativi netti totali crescono del 15,3% a 12,4 miliardi, i costi operativi salgono dello 0,9% a 5,2 miliardi, il risultato della gestione operativa corre del 28,35% a 7,18 miliardi. Fatto sta che i passi fin qui compiuti dalla banca assicurano già un dividendo “pari a 3 miliardi di euro: di questi – spiega Messina – circa il 40% è destinato alle famiglie italiane e alle fondazioni nostre azioniste, portando così un ulteriore forte beneficio ai territori di appartenenza”.

L’inquilino di Ca’ de Sass giudica i primi sei mesi “particolarmente positivi”. “Abbiamo confermato la capacità di generare una redditività significativa e sostenibile con rilevante beneficio di tutti gli stakeholders”, dice Messina, il quale ricorda l’accelerazione nel digitale con il recente lancio della banca online Isybank e di Fideuram Direct. Forza nel settore commerciale, il posizionamento nel risparmio gestito e nel business assicurativo, lo sviluppo digitale: “Grazie a questi elementi distintivi Intesa Sanpaolo è ai vertici del settore in Europa e gioca un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica e della coesione della società”.

Anche per il 2024 e il 2025 la banca conta di registrare “un utile netto in ulteriore crescita – afferma Messina – grazie ai maggiori ricavi da interessi e commissioni, al rafforzamento dell’efficienza operativa e a un costo del rischio molto contenuto”. Nella prospettiva “di una maggiore redditività, accelereremo ulteriormente i progetti a favore di chi si trova in situazioni di particolare disagio sociale”.