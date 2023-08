Attovagliati

Dicono che… tra i piatti forti del Solferino oggi ci sia il Caat, o meglio le nomine nel Centro agroalimentare di Torino dove, dopo la designazione di Fabrizio Galliati, è scoppiato un caso con la Coldiretti, che proprio non lo voleva e ora chiede una nomina riparatrice. Un incidente su cui le diplomazie sono al lavoro da giorni e forse per chiudere definitivamente la querelle s’incontreranno nel noto ristorante torinese il presidente della Camera di commercio Dario Gallina e gli assessori regionali Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca. Ratatouille per tutti? Sperando che non finisca di traverso.