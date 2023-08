SOCCORSO PRESIDENZIALE

Maggioranza in panne? Cirio spinge

Maggioranza in panne? Alberto Cirio si mette a spingere. E quante volte è toccato al governatore portare fuori dalle secche i partiti che lo sostengono (in ultimo questa mattina durante il voto sull’ospedale di Ivrea). Questa volta però a essere rimasta bloccata in mezzo alla strada era invece l’auto di una signora che il governatore, tolta la giacca d’ordinanza, ha spinto fino a lato strada per permettere alla coda, che si era formata dietro alla vettura ferma, di procedere. È accaduto nel primo pomeriggio davanti al Museo regionale di Scienze naturali di Torino, dove ha compiuto un sopralluogo insieme al sindaco, Stefano Lo Russo, andato via poco prima. L’automobilista, scesa dall’auto, si è poi rivolta ai soccorritori con un sorriso: "Grazie presidente, un onore per me”.