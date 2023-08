Marrone e Montaruli, Bardonecchia sta tornando a serenità

"Grazie al lavoro dei mezzi della protezione civile della Regione Piemonte e di tanti volontari la città sta tornando quella di prima e i turisti possono trascorrere la loro villeggiatura in serenità". E' quanto dichiarano Maurizio Marrone e Augusta Montaruli, assessore regionale e vicecapogruppo Fdi alla Camera, al termine di un sopralluogo che hanno effettuato a Bardonecchia (Torino) a seguito della colata di fango dello scorso 13 agosto. "In casi come questo - affermano - il lavoro trasversale delle Istituzioni è fondamentale ed è l'unico modo per dare risposte ai cittadini. Ringraziamo il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti, per aver saputo gestire al meglio la situazione di emergenza. Ci faremo portatori delle istanze del territorio "La Regione Piemonte - aggungono i due esponenti di Fdi - ha già inviato al governo la richiesta di stato di emergenza. Anche quando l'attenzione mediatica cala, noi ci siamo e ci saremo".