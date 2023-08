GRANDI OPERE

Tav, a Gavio (coi francesi) l'appalto da un miliardo per il tunnel di base

La gara vinta dalla cordata composta dalle italiane Itinera e Ghella e dalla cugina d'Oltralpe Spie Batignolles. Si completa in questo modo l'assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km della galleria ferroviaria sotto le Alpi. Durata dei cantieri circa 7 anni

È il raggruppamento composto dalle italiane Itinera e Ghella e dalla francese Spie Batignolles ad aver vinto la gara d’appalto internazionale per i lavori del tratto italiano del tunnel di base della Torino-Lione, del valore di circa un miliardo di euro. Si completa in questo modo l’assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi. Il lavoro prevede una durata di circa 7 anni, per un totale di 28,5 chilometri di scavi. Nei cantieri verranno impiegati fino a 8.000 lavoratori tra diretti e indotto.

Lo hanno annunciato in conferenza stampa Daniel Bursaux e Maurizio Bufalini, rispettivamente presidente e direttore generale di Telt (Tunnel euroalpin Lyon Turin). Questo affidamento è l’ultimo relativo ai grandi lavori civili della sezione internazionale della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri tra Italia e Francia. Dopo l’avvio nel 2021 in territorio francese dei lavori del tunnel di base del Moncenisio, il contratto per quelli in Val di Susa rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo di questa infrastruttura nel quadro del green deal europeo.

“Da oggi abbiamo tutti i cantieri in esecuzione – spiega Bufalini –. Oggi esiste dunque un cantiere unico binazionale di 65 km tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa/Bussoleno. Su questo cantiere le regole sono uniche, anche in tema antimafia. Siamo l’unico esempio di questo tipo in Europa. Anche la gestione dei materiali è binazionale. Possiamo trasferire e utilizzare il materiale che esce dalla Francia in Italia e viceversa. Prima queste opportunità erano negate dal confine. Oggi più che mai sentiamo sempre più la responsabilità di concludere velocemente i lavori e in maniera sicura”. Come reso noto da Telt, sono dieci i cantieri attivi tra Italia e Francia. Sono stati scavati circa 34 km, circa il 21% dei 162 km di gallerie previste per l’opera, una macchina complessa composta da due tunnel paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza. Inoltre, sono stati realizzati 113 km di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia.