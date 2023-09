Eredità Agnelli, stop dal Tar a pubblicazione elenco opere d'arte

Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione del provvedimento con cui il ministero della Cultura aveva dato il via libera a conoscere l'elenco delle opere d'arte appartenute all'avvocato Gianni Agnelli e ai suoi eredi. La decisione dei giudici riguarda in particolare l'istanza di 'accesso civico' che era stata presentata da un giornalista della trasmissione Report. Il tribunale amministrativo ha accolto le richieste di John Philip Elkann, Lapo Edovard Elkann e Ginevra Elkann, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 31 ottobre prossimo.