Lega-FdI, disfida in riva al lago

Dicono che… uno dei prossimi terreni di scontro tra Lega e Fratelli d’Italia sarà Arona, bomboniera di 13mila anime affacciata sul Lago Maggiore. L’intempestiva discesa in campo dell’ex sindaco (e parlamentare) leghista Alberto Gusmeroli, che a quasi due anni dalle urne del 2025 ha annunciato l’intenzione di tornare alla guida della città, ha colto di sorpresa Federico Monti, l’attuale primo cittadino. Era stato proprio Gusmeroli a volere Monti per la sua successione e ora s’appresta a fargli le scarpe? Pare proprio di sì e il segretario novarese della Lega Massimo Giordano fatica a tenerlo a bada. In questo scenario si è appena inserito il plenipotenziario di Giorgia Meloni nel Novarese, il senatore Gaetano Nastri: ieri in conferenza stampa ha annunciato l’approdo in Fratelli d’Italia della consigliera comunale Denise Mazzari e l’intenzione di sostenere l’attuale sindaco. Sfida in vista con la Lega?