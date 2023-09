Brandizzo, oggi i funerali di tre operai morti sui binari

Questa mattina alle 11, in Duomo a Chivasso (Torino), saranno officiate le esequie di Giuseppe Anversa, 49 anni, una delle vittime della stage di Brandizzo, nel Torinese, dove cinque operai vennero travolti da un treno la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi, mentre erano al lavoro sui binari. Il sindaco di Chivasso ha proclamato il lutto cittadino e la stessa decisione è arrivata dalla Regione Piemonte, per tutto il territorio. Le bandiere sui palazzi regionali infatti saranno esposte a mezz'asta e c'è l'invito a tutta la cittadinanza a osservare alle 12 un minuto di silenzio. Anversa da una decina di anni si era trasferito da Chivasso a Borgo D'Ale, nel Vercellese. Sempre questa mattina, alle 10.30, nella parrocchia del quartiere Sant'Antonino Isola, a Vercelli, si svolgeranno anche i funerali Giuseppe Saverio Lombardo. Nel pomeriggio, alle 15, nel duomo di Vercelli quelli di Michael Zanera. Domani, nel campo a fianco dell'oratorio della Chiesa di San Giovanni Evangelista, a Brandizzo l'ultimo saluto a Giuseppe Sorvillo, mentre sabato alle 9.30, in Duomo a Vercelli quello al più giovane delle vittime, Kevin Laganà, 22 anni.