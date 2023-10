SPORT & BUSINESS

Juve sprofondo rosso: -123 milioni, Elkann mette mano al portafoglio

Il cda del club bianconero vara un aumento di capitale da 200 milioni di euro. Exor, che ha il 63,8% della società, assicura il sostegno all'operazione e si prepara anche a garantire per gli azionisti che decideranno di sfilarsi

Nella stagione 2022/2023 la Juventus ha registrato perdite per 123,7 milioni di euro (dimezzate rispetto ai 239,3 milioni di euro di un anno fa) e il primo trimestre 23/24 dovrebbe chiudersi “con perdite superiori al terzo del capitale sociale”, si legge nella nota della società. Motivo per cui il cda ha definito “le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, fino a un massimo di 200 milioni”. Insomma, tra “procedimenti sportivi italiani e internazionali” e una società da risanare John Elkann torna a mettere le mani nel portafoglio garantendo la sopravvivenza al club bianconero.

Exor, la cassaforte di casa Elkann-Agnelli, ha espresso il sostegno all’operazione, “impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%, e ha inoltre manifestato la propria disponibilità a effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale per massimi 128 milioni di euro”. La Juventus, inoltre, “valuterà di costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte” per quegli azionisti che non accetteranno di mettere altri soldi nel club groviera, finanziariamente parlando.

Nella riunione di oggi il cda bianconero ha aggiornato le stime del Piano che va dal 2023/24 al 2026/27, che “conferma le linee strategiche e di sviluppo del Gruppo fondate sulla competitività sportiva, sul rafforzamento del brand e sul consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario, con rilevante e strutturale riduzione dell’indebitamento netto”. L'assemblea degli azionisti della Juventus è convocata il 23 novembre, all’Allianz Stadium.