Israele: bandiere palestinesi al campus universitario di Torino

Una gigantesca bandiera della Palestina e uno striscione sono stati appesi questa mattina all'interno del campus universitario Einaudi di Torino. "La Palestina vive, la Resistenza vive", si legge sul telo. Altre bandiere sono state sventolate in un cortile del campus dai giovani di 'Progetto Palestina', che hanno organizzato l'azione per rilanciare due manifestazioni che si terranno nelle prossime ore nel capoluogo piemontese: la prima, un presidio, questo pomeriggio in piazza Foroni, nel quartiere Barriera di Milano e il corteo di sabato che partirà da piazza Crispi.