SOLIDARIETÀ

A Torino sventola(va) la bandiera d'Israele

L'iniziativa del consigliere radicale Viale e del collega di Fratelli d'Italia Crosetto. Dopo il blitz il vessillo resta per una ventina di minuti sulla facciata di Palazzo civico, poi i vigili del Comune lo hanno rimosso

Mentre nelle università di Torino sventolano quelle della Palestina, sulla facciata di Palazzo civico è comparsa, per una ventina di minuti, la bandiera di Israele. L’iniziativa – quasi un blitz – è arrivata in modo bipartisan dal consigliere radicale Silvio Viale e dal collega di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto, già promotori insieme di una mozione di solidarietà all’indomani dell’attacco di Hamas. Nei giorni scorsi, su iniziativa del sindaco Stefano Lo Russo, la Mole Antonelliana e i ponti sono stati illuminati d’azzurro in segno di vicinanza a Israele così come la scritta della Regione Piemonte all’ingresso del grattacielo. “Auspico che il sindaco Lo Russo non la faccia rimuovere per compiacere alcune frange della sua maggioranza” ha detto Crosetto subito dopo l’intemerata. E invece dopo una ventina di minuti il vessillo bianco e azzurro con la stella di David è stato rimosso dai vigili del Comune.