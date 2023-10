Tovarisch Marnati

Dicono che… da buon partito leninista, la Lega abbia mutuato anche prassi e liturgie del socialismo reale. Come la damnatio memoriae su dirigenti caduti in disgrazia, “nemici del popolo” cancellati dai ritratti ufficiali e condannati all’oblio. Basta vedere la foto allegata al post dell’assessore regionale Matteo Marnati per l’inaugurazione dell’ambulatorio veterinario di Arona dove, rispetto a quella comparsa sul profilo istituzionale della Regione Piemonte, manca l’ex sindaco della città lacustre Federico Monti. Eh sì, proprio come nell’Urss facevano sparire dai ritratti i capi caduti in disgrazia, nella Lega ti tagliano dalle foto. La colpa dell’ex primo cittadino? Aver detto qualche no al suo predecessore e parlamentare del Carroccio Alberto Gusmeroli, che nei giorni scorsi ha costretto alle dimissioni i consiglieri a lui legati, fatto decadere Monti e ora si prepara a riprendersi il suo posto.