Goethe Institut: Torino mobilitata per scongiurare la chiusura

La Città di Torino scende in campo contro la chiusura della sede locale del Goethe Institut, anche con una lettera del sindaco Stefano Lo Russo a sostegno dell'ente culturale. Ad assicurarlo le assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, e alla Cultura, Rosanna Purchia, che hanno incontrato più volte nelle ultime settimane i vertici torinesi del Goethe, i lavoratori e le rappresentanze sindacali, "perché - dicono - l'esperienza culturale e formativa del Goethe a Torino non si può perdere". "Come Città - spiega Pentenero - ci stiamo attivando attraverso i contatti con le altre realtà sede dell'istituto, con la direzione centrale e la rappresentanza diplomatica tedesca per trovare una soluzione a questa chiusura, con l'azione del sindaco che sosterrà con una lettera a tutti questi soggetti le ragioni del mantenimento del Goethe a Torino". Per l'assessora al Lavoro "i numeri non giustificano un taglio definitivo come quello che ci è stato prospettato con la cessazione delle attività. La perdita dell'istituto - afferma - potrà pesare sull'offerta culturale della città e sulle risorse da fornire al tessuto economico per questo vogliamo ampliare il più possibile i soggetti che possano aiutarci a trovare una soluzione e apprezziamo che ci siano iniziative dal mondo imprenditoriale". Anche per Purchia "sarebbe una grande perdita per la città dal punto di vista culturale, a maggior ragione senza una reale motivazione se non quella dovuta a un piano di tagli lineari. Metteremo in campo tutto il nostro impegno e le nostre energie - ribadisce l'assessora alla Cultura - per evitare che questo accada in maniera definitiva".