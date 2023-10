Fondazione Cr Firenze: Bernabò Bocca nuovo presidente

Bernabò Bocca è il nuovo presidente di Fondazione Cr Firenze. E' stato eletto stamani dal consiglio di amministrazione. Insieme al nuovo presidente ha eletto anche la vice che resterà in carica per il prossimo quadriennio: è Maria Oliva Scaramuzzi. Bocca succede a Luigi Salvadori, presidente dal 15 luglio 2019 e che ha lasciato per fine mandato, non essendo piu rieleggibile in base allo Statuto. "Sono veramente onorato - ha dichiarato il neo presidente - della fiducia che il Consiglio ha espresso nei miei confronti. Ringrazio Luigi Salvadori per la sua guida dell'Ente negli ultimi quattro anni e in particolare per quanto ha fatto negli anni terribili della pandemia. Sento forte la responsabilità di questo incarico, in un momento storico carico di incertezze legate al contesto internazionale e ai conflitti in corso che non possono non influenzare anche gli equilibri socio-economici dei nostri territori. I bisogni della nostra comunità continueranno a essere il faro che guiderà questa istituzione che da oltre trent'anni promuove lo sviluppo e il benessere del territorio, grazie anche a una struttura motivata e professionale". Bernabo Bocca è nato a Torino nel 1963. Il suo percorso professionale si è sviluppato a partire dal 1983, quando è entrato nell'azienda di famiglia S.I.N.A. Hotels SpA, con il ruolo di ssistente al presidente, fino a divenire presidente nel 1990. Sotto la sua gestione la S.I.N.A. Hotels si è ingrandita in termini di strutture, fatturato, numero di dipendenti e fama nazionale ed internazionale. Per il lavoro svolto ha ricevuto nel 2005 l'onorificenza di Cavaliere del lavoro. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto diversi incarichi pubblici e associativi. Dal 2000 è presidente nazionale di Federalberghi. Dal 2009 all'aprile 2019 è stato consigliere di Findomestic Banca Spa. Dal marzo 2013 al marzo 2018 è stato Senatore della Repubblica della XVII Legislatura. E' membro del CdA di Fondazione CR Firenze dal 15 luglio 2019. La vicepresidente Scaramuzzi è nata a Firenze nel 1957 dove ha sempre avuto le sue aziende dedicate al territorio contribuendo a portare così il nome della città con onore in giro per l'Italia e per il mondo. Imprenditrice nel settore degli eventi e del turismo con la sua azienda Scaramuzzi Team fondata nel 1991.